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Жизнь

Метели, экотропы, аварии и выплаты за гибель в СВО. Что произошло 17 апреля в Алтайском крае

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 17 апреля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Апрель по-сибирски — это почти то же, что и январь. Жители Алтайского края поделились фотографиями со снегопадом, сугробами и метелями.
  • Сразу две лобовые аварии произошли на трассах Алтайского края днем. ДТП случились на направлениях «Кулунда — Славгород» и «Бийск — Барнаул». Пострадавшие госпитализированы.
  • Трассу «Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан» закрыли из-за непогоды.
  • На картах 2ГИС появились экотропы. Сохраните 5 маршрутов, по которым уже можно (и нужно!) прогуляться в Алтайском крае, как только потеплеет.
  • Несмотря на протесты местных жителей, на полигон алтайского села Романово планируют перевезти более 15 тыс. тонн мусора (2238 мусоровозов) из Алейской зоны. В добавление к предыдущей партии, которая составила 6,4 тыс. тонн. Общественники заявили, что будут бороться против ввоза «чужого» мусора.
  • Молодежный парламент предложил принять в Алтайском крае программу «Земский тренер», чтобы поддержать тренеров в селах. Инициативу направят на рассмотрение в АКЗС.
  • Отец жителя Алтайского края, погибшего в СВО, потребовал половину выплат, хотя 20 лет не участвовал в воспитании сына и не платил алименты. Мать же считает это несправедливым и неправомерным. Но, чтобы доказать это, женщине придется судиться.
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