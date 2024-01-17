Место, где живет сказка. Алтайская резиденция Деда Мороза стала лучшим социальным проектом края

Мир чудес
Алтайская резиденция Деда Мороза — официальный сказочный туристический объект региона. Резиденция волшебника появилась в 2012 году в Барнауле и последние три года работал в Белокурихе. В 2023 году Дедушка Мороз переехал назад в краевую столицу и теперь встречает гостей в одном из самых живописных мест города — парке-отеле «Чайка».
В отличие от прошлого места проживания, в этом году мы работаем только зимний сезон. До этого в Белокурихе резиденция была открыта круглый год и летом работала как Дом сказок, — отмечает Олеся Лободина.
Прикоснуться к волшебству приезжают дети и взрослые со всего Алтайского края. На пороге их встречает помощница Деда Мороза Мечтуля и приглашает вместе отправиться в чудесное приключение.
Здесь гости могут пообщаться со сказочными помощниками резиденции: Снегурочкой, живым зеркалом и говорящей елкой, которая появилась в 2023 году. Каждый год организаторы резиденции подготавливают новую сказочную программу.
Познакомиться с историей праздника можно в музее Деда Мороза. Он насчитывает более 2 тыс. экспонатов от алтайских мастеров и клубов коллекционеров. В 2022 году музей пополнился новой коллекцией масок, которых здесь представлено более тысячи. А в этом году вышла книга «Невыдуманные истории новогодних чудес».
Но главное событие, ради которого приезжают все гости — это встреча с Дедом Морозом. Ему можно рассказать о сокровенных мечтах и задать волнующие вопросы о сказочном мире. Дети вместе с родителями рады поводить хоровод вокруг пушистой красавицы, поиграть с волшебником и даже снять трендовое видео. В конце праздника посетителям предлагают сделать совместное фото и дарят волшебный подарок.
Наши посетители узнают все сказочные новости России, ведь Дед Мороз регулярно путешествует по стране и общается с другими сказочниками. В ноябре он побывал на ежегодной встрече в Великом Устюге на Дне рождения российского Деда Мороза, — рассказывает Олеся Лободина.
Вернувшись из сказочного путешествия, гости могут купить подарок на память в сувенирной лавке. Это футболки, шапки, снеговики прямо с фабрики Деда Мороза, светящиеся в темноте открытки и сувениры ручной работы от алтайских ремесленников.
Школа волшебников
Дети и сами могут обучиться волшебству в Школе волшебников, которая проходит уже пять лет в резиденции Деда Мороза. Она работает на зимних каникулах, и учиться в ней могут дети от 3 до 14 лет.
Уроки проходят один раз в неделю по выходным. Занятия проводит сам Дед Мороз, а также его сказочные помощники.
Детям рассказывают о новогодних традициях, волшебниках России и тонкостях сказочного мира. Первое занятие прошло в канун Старого Нового года — 13 января.
История сказки
Алтайская резиденция Деда Мороза работает в сфере образовательного туризма. Это направление только набирает обороты в нашем регионе и уже имеет успех у туристов. В резиденции гости могу не только хорошо провести время, но и узнать историю самого волшебного праздника в году.
Большинство людей, ежегодно отмечающих Новый год, до сих пор не знают, что это за праздник. И наша миссия — рассказать как можно больше о традициях Нового года и познакомить человека с миром сказок, — объясняет Олеся Лободина.
Например, коллекция новогодних игрушек расскажет о том, как наши бабушки и дедушки отмечали зимний праздник. А театральные представления погрузят в традиции и обычаи разных народов.
Одна из главных достопримечательностей резиденции — интерактивная карта сказочных объектов России. На ней нанесены самые волшебные места нашей страны, которых насчитывается более 30. С помощью карты можно путешествовать по усадьбам, резиденциям, вотчинам, знакомиться со сказочными и былинными персонажами. Они оживают от прикосновения волшебного посоха Деда Мороза.
Социальные Предприниматели: Центр «Мой бизнес» Алтайского края оказывает услуги в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным в 2019 году. Цель проекта — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт.
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