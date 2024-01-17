Место, где живет сказка. Алтайская резиденция Деда Мороза стала лучшим социальным проектом края

В декабре прошлого года в Барнауле подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства и СОНКО «Мой добрый бизнес-2023». Лучшим социальным проектом в сфере социального туризма стала Алтайская резиденция Деда Мороза. Руководитель — директор компании «Сказочный край» Олеся Лободина.

Мир чудес

Алтайская резиденция Деда Мороза — официальный сказочный туристический объект региона. Резиденция волшебника появилась в 2012 году в Барнауле и последние три года работал в Белокурихе. В 2023 году Дедушка Мороз переехал назад в краевую столицу и теперь встречает гостей в одном из самых живописных мест города — парке-отеле «Чайка».

В отличие от прошлого места проживания, в этом году мы работаем только зимний сезон. До этого в Белокурихе резиденция была открыта круглый год и летом работала как Дом сказок, — отмечает Олеся Лободина.

Прикоснуться к волшебству приезжают дети и взрослые со всего Алтайского края. На пороге их встречает помощница Деда Мороза Мечтуля и приглашает вместе отправиться в чудесное приключение.

Алтайская резиденция Деда Мороза. Фото предоставлено компанией «Сказочный край».

Здесь гости могут пообщаться со сказочными помощниками резиденции: Снегурочкой, живым зеркалом и говорящей елкой, которая появилась в 2023 году. Каждый год организаторы резиденции подготавливают новую сказочную программу.

Алтайская резиденция Деда Мороза. Фото предоставлено компанией «Сказочный край».

Познакомиться с историей праздника можно в музее Деда Мороза. Он насчитывает более 2 тыс. экспонатов от алтайских мастеров и клубов коллекционеров. В 2022 году музей пополнился новой коллекцией масок, которых здесь представлено более тысячи. А в этом году вышла книга «Невыдуманные истории новогодних чудес».

Но главное событие, ради которого приезжают все гости — это встреча с Дедом Морозом. Ему можно рассказать о сокровенных мечтах и задать волнующие вопросы о сказочном мире. Дети вместе с родителями рады поводить хоровод вокруг пушистой красавицы, поиграть с волшебником и даже снять трендовое видео. В конце праздника посетителям предлагают сделать совместное фото и дарят волшебный подарок.

Алтайская резиденция Деда Мороза. Фото предоставлено компанией «Сказочный край».

Наши посетители узнают все сказочные новости России, ведь Дед Мороз регулярно путешествует по стране и общается с другими сказочниками. В ноябре он побывал на ежегодной встрече в Великом Устюге на Дне рождения российского Деда Мороза, — рассказывает Олеся Лободина.

Вернувшись из сказочного путешествия, гости могут купить подарок на память в сувенирной лавке. Это футболки, шапки, снеговики прямо с фабрики Деда Мороза, светящиеся в темноте открытки и сувениры ручной работы от алтайских ремесленников.

Алтайская резиденция Деда Мороза. Фото предоставлено компанией «Сказочный край». Алтайская резиденция Деда Мороза. Фото предоставлено компанией «Сказочный край». Алтайская резиденция Деда Мороза. Фото предоставлено компанией «Сказочный край». Алтайская резиденция Деда Мороза. Фото предоставлено компанией «Сказочный край». Алтайская резиденция Деда Мороза. Фото предоставлено компанией «Сказочный край».

Школа волшебников

Дети и сами могут обучиться волшебству в Школе волшебников, которая проходит уже пять лет в резиденции Деда Мороза. Она работает на зимних каникулах, и учиться в ней могут дети от 3 до 14 лет.

Уроки проходят один раз в неделю по выходным. Занятия проводит сам Дед Мороз, а также его сказочные помощники.

Детям рассказывают о новогодних традициях, волшебниках России и тонкостях сказочного мира. Первое занятие прошло в канун Старого Нового года — 13 января.

История сказки

Алтайская резиденция Деда Мороза работает в сфере образовательного туризма. Это направление только набирает обороты в нашем регионе и уже имеет успех у туристов. В резиденции гости могу не только хорошо провести время, но и узнать историю самого волшебного праздника в году.

Большинство людей, ежегодно отмечающих Новый год, до сих пор не знают, что это за праздник. И наша миссия — рассказать как можно больше о традициях Нового года и познакомить человека с миром сказок, — объясняет Олеся Лободина.

Например, коллекция новогодних игрушек расскажет о том, как наши бабушки и дедушки отмечали зимний праздник. А театральные представления погрузят в традиции и обычаи разных народов.

Одна из главных достопримечательностей резиденции — интерактивная карта сказочных объектов России. На ней нанесены самые волшебные места нашей страны, которых насчитывается более 30. С помощью карты можно путешествовать по усадьбам, резиденциям, вотчинам, знакомиться со сказочными и былинными персонажами. Они оживают от прикосновения волшебного посоха Деда Мороза.

Социальные Предприниматели: Центр «Мой бизнес» Алтайского края оказывает услуги в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным в 2019 году. Цель проекта — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт.

Самое важное - в нашем Telegram-канале