28 апреля
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Жизнь

Мешающего соседям барнаульца заставили продать жилье

Жителя Барнаула лишили его права собственности в квартире по ул. Суворова и обязали продать на торгах, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Суд
Суд
СС0

Соседи не раз обращались в органы местного самоуправления, в прокуратуру и даже дошли до администрации президента РФ с жалобами на нерадивого жильца.

Барнаулец по ночам регулярно громко шумел, кричал, чем-то гремел и слушал музыку. Из его квартиры постоянно было слышано звуки драк и нецензурную брань, что мешало другим собственникам квартир отдыхать.

Соседи предупреждали мужчину о последствиях, но он не менял свое поведение. В итоге жильцы дома выиграли суд.

Поскольку нарушитель тишины был прописан не один, закон прекратил право мужчины только на его долю собственности.

Суд также обязал барнаульца продать отобранную у него долю в праве собственности на публичных торгах. Деньги от продажи он может забрать себе с вычетом судебных издержек.

Решение вступило в законную силу.

Ранее барнаульца приговорили к 14 годам колонии за сожжение соседки.

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