14 июня
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Жизнь

Мэр Сочи распорядился закрыть все пляжи на побережье

Пляжи в Сочи закрыли на основании распоряжения мэра города-курорта Алексея Копайгородского.

Сочи.
Сочи.
unsplash.com

Мера вынужденная - в связи с разгулявшейся стихией.

Дело в том, что в районе реки Мацеста подтоплены домовладения на шести улицах, поврежден газопровод, указывает "МК". Бурная река вышла из берегов.

Пострадавших нет.

Мэр принял решение временно закрыть пляжные территории до полного восстановления погоды. Между тем в Сочи еще ожидаются осадки.

Что произошло

Мощные ливни обрушились минувшей ночью на Сочи. Особенно досталось Хостинскому району, где разлилась река Мацеста. На нескольких улицах припаркованные автомобили практически скрылись под водой. Нарушена работа общественного транспорта, пишут "Кубанские новости".

Ранее сообщалось, что искусственный остров появится неподалеку от сочинского пляжа.

Он разместится в 150-200 метрах от пляжа «Маяк» в Центральном районе Сочи. Власти уже начали реализовывать проект.

В городской администрации уточнили, что были подведены итоги международного
архитектурного конкурса и выявлен победитель проекта.

Для создания такого островка будут задействованы государственные средства и средства инвесторов.

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