Мега-поликлиника, небесное явление и приговор курьеру. Что произошло в Алтайском крае 25 января

◆ В Барнауле построят новое здание для поликлиники №9. Cмотрите, каким оно будет.
◆ Алтайские производители пантов маралов теряют миллионы из-за отсутствия продаж — вырученных денег не хватает даже на корм для животных.
◆ Курьер из Барнаула получил условный срок за то, что ездил к пенсионерам за деньгами, которые у них выманивали по сценарию «ваш родственник попал в ДТП». Прокурор заявил, что приговор незаконный, необоснованный, несправедливый и чрезмерно мягкий.
◆ 20 водителей трамваев в Барнауле прошли отбор, чтобы работать на новых белорусских вагонах.
◆ В небе над Алтайским краем вновь сфотографировали солнечное и лунное гало.
◆ В центре Барнаула на месте деревянного дома построят магазин. Ради него изменят схему тротуаров и перенесут автобусную остановку.
◆ На площади Октября в Барнауле когда-то стояла школа, в Доме под Шпилем жил писатель с «королевской» фамилией, а на месте Жилплощадки хотели построить Город-сад. Почитайте кое-что интересное о самых «центральных» микрорайонах Барнаула.
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