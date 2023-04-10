12 апреля
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Жизнь

Медвежата уже выходят из домика и познают мир в барнаульском зоопарке

Непоседливые дети медведицы Даши торопятся покинуть теплый домик и исследовать окружающий мир. Об этом сообщает барнаульский зоопарк «Лесная сказка».

Весенние животные
Весенние животные
Барнаульский зоопарк "Лесная сказка"

Медвежата достаточно окрепли, чтобы путешествовать за пределы насиженного домика. Они не раз пытались покинуть жилище самостоятельно, но бдительная Даша вовремя возвращала их на место.

Когда стало тепло, малыши стали все чаще выходить на прогулку. Они с интересом изучают каждый угол и стараются покорить любые вершины — даже крышу домика.

На днях медвежата познакомились с дядей Тимошей. Этот гималайский медведь переехал в барнаульский зоопарк в начале января. За несколько дней до этого скончался всеобщий любимец, медведь Жора — отец малышей.

С приходом весны животные барнаульского зоопарка стали выходить из зимнего оцепенения и подставлять солнцу мордочки и упитанные бока — фотоподборка altapress.ru.

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