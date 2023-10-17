Медведи устроили "веселую вечеринку с бассейном". Видео

Только взгляните. Один мишка трется об дерево, другие купаются в большой луже.
Такое веселье устроили себе косолапые.
Ранее мы рассказывали, чем и кем живет один из старейших заказников Алтайского края.
Косолапые решили побаловать себя и строить "вечеринку" посреди леса. Кадрами поделился Национальный парк "Салаир".
Только взгляните. Один мишка трется об дерево, другие купаются в большой луже.
Такое веселье устроили себе косолапые.
Ранее мы рассказывали, чем и кем живет один из старейших заказников Алтайского края.
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