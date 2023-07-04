5 июля
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Жизнь

Медведь атаковал фотоловушки, а белки повредили датчики в Алтайском заповеднике

Медведю пришлись не по нраву фотоловушки, развешанные в Алтайском заповеднике. А белкам помешали датчики. Об этом сообщают "Новости Горного Алтая".

Медведи
Медведи
Алтайский биосферный заповедник

Специалисты заповедника получили данные с Южно-Телецкой сети фотоловушек и автоматических датчиков температуры и влажности воздуха Кыйгакского высотного профиля. Для этого они преодолели 100 км на лодке и 49 км пешком.

В ходе проверки оказалось, что фотоловушки не очень нравятся местным медведям. Одна из них была уничтожена, вторая сорвана, но осталась в рабочем состоянии.

Также выяснилось, что два датчика температуры и влажности воздуха повредили белки. Их заменили на новые.

Всего же ученые получили 28 тыс. снимков животных и 32 тыс. замеров температуры и влажности воздуха. Эту информацию специалисты используют при планировании дальнейших исследований в Алтайском заповеднике.

Ранее погоню медведей за стадом кабанов показали в Алтайском заповеднике.

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