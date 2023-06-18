18 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

МЧС рассказали о паводковой ситуации в Алтайском крае

В ГУ МЧС по региону опубликовали данные местных гидропостов.

Паводок.
Паводок.
МЧС по Алтайскому краю
  • уровень воды снизился на 6 см за шесть часов на реке Обь в районе села Усть-Пристань;
  • при этом в селе Усть-Чарыш подтопило 12 приусадебных участков, подтопленных жилых домов нет;
  • в селе Клепиково подтопило 17 приусадебных участков, подтопленных жилых домов нет;
  • в Барнауле вода поднялась на 2 см за шесть часов. В микрорайоне Затон частично подтоплено 26 приусадебных участков и один участок дороги, подтопленных жилых домов нет.

Ранее утром 18 июня мы сообщали, что до критической отметки уровня Оби в Барнауле остается 7 см.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость