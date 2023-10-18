19 октября
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Жизнь

МЧС Алтайского края просит жителей сохранять спокойствие

19 октября в регионе пройдут пожарные учения, сообщают в ведомстве.

В барнаульском аэропорту прошли учения по ликвидации ЧС.
В барнаульском аэропорту прошли учения по ликвидации ЧС.
Авиапредприятие «Алтай»

Где пройдут учения

  • Кондитерская фабрика "Алтай" в Барнауле;
  • Каменский элеватор;
  • Компания "Торгсервис 54" в Горняке;
  • Компания "Холод" в Заринске;
  • Многофункциональный культурный центр в с. Первомайское;
  • Троицкая ЦРБ;
  • Поспелихинский комбинат хлебопродуктов;
  • Общежитие Солонешенского лицея профессионального образования;
  • Топчихинский мелькомбинат;
  • Ключевская школа-интернат;
  • Баевское хлебоприемное предприятие;
  • Павловский психоневрологический интернат.

Ранее в барнаульском аэропорту прошли учения по ликвидации ЧС.

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