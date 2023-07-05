Женщину, которая сожгла свою дочь в Алтайском крае, освободили от уголовной ответственности

Вместо колонии мать, которая сожгла свою полуторагодовалую дочь в селе Урожайное в январе этого года, отправили на принудительное лечение, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Что произошло?

Семья 40-летней женщины стояла на профилактическом учете с 2018 года. Она страдала хроническим психологическим недугом.

В январе 2023 мать ограничили в родительских правах, у нее было трое детей.

Однако 20 февраля сельчанка привезла полуторагодовалую дочь к складским помещением, посадила в таз и облила горючей жидкостью.

Затем женщина подожгла девочку и скрылась. Все происходило на глазах еще одного ее ребенка - восьмилетнего сына.

Девочка впоследствии скончалась в мучениях.

Место обнаружения ребенка. СУ СКР по Алтайскому краю

Больница вместо тюрьмы

Результаты судмедэкспертизы показали, что из-за хронического психического заболевания обвиняемая была неспособна осознавать свои действия.

Учитывая обстоятельства, суд освободил женщину от уголовной ответственности и отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу с интенсивным наблюдением.

Ранее ребенок на Алтае скончался от ожогов половины тела. Мать решила, что заживет само.