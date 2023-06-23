Мать Илона Маска отменила его поединок с Цукербергом

Илон Маск вызвал Марка Цукерберга на поединок, но он отменился, сообщает RT.

Американский предприниматель Илон Маск и бизнесмен Марк Цукерберг договорились о поединке в социальных сетях. Судя по заявлениям, они были настроены серьезно.

Маск заявил, что готов драться даже в клетке. На это Цукерберг ответил: "Отправь мне локацию".

В результате бой не состоялся. Мать Маска в соцсетях написала, что это произошло по ее вине.

Ранее личные данные Илона Маска оказались в утечке базы данных Tesla. Среди них — номер соцстрахования, который является национальным идентификационным номером в США.