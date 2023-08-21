Массовое нашествие мотыльков заметили на Алтае

Светлые бабочки ковром покрыли землю, облепляют столбы, деревья и провода.

Нашествие это происходит ежегодно. Насекомые называются шелкопрядами - это предположительно непарные.

В мае жители Республики Алтай поделились кадрами устланных паутиной гор. Это проделали гусеницы шелкопряда. Уже тогда местные предположили, что бабочек будет много. Тогда даже закрывали часть лесов из-за нашествия.

Дело в том, что у бабочек через Алтай проходит миграция. Иногда они обходят населенные пункты, но случается и так, что они атакуют дома и множество туристических баз.

Тогда даже приходится отключать освещение, поскольку шелкопряда притягивает свет, и они могут плотным слоем облепить стены и крыши домов и всю землю.

Ранее неизвестные насекомые атаковали жителей российского региона.