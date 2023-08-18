Массовый праздник еды пройдет в Изумрудном парке

Участие примут 50 производителей продуктов и напитков региона. С 10:00 утра до 20:00 вечера зеленая зона превратится в настоящий город еды.
Например, будет так называемая "Сырная аллея" с молочной продукцией и сырами от известных брендов, таких как "Молочная сказка", "Белый замок" и десяток других.
Будет и "Медовое кольцо", где свой мед представят пять компаний, и бакалея - мука, крупы и макароны от "Алейки", "Гудвила", "Мельника", "Гранмулино" и других.
Представят на фестивале и растительные масла, и хлеб с хлебобулочными изделиями, и семечки.
Еще ряд компаний предложит гостям мясную и рыбную продукцию. Например, можно будет попробовать настоящего сибирского осетра в гриль-зоне крестьянского хозяйства Анатолия Вытоптова.
Производитель вяленых томатов и хлебокомбинат объединят усилия и проведут на одной площадке дегустацию брускетт с творожным сыром и овощами.
Компании также предложат гостям хумус, арахисовую пасту, пантовую и фитопродукцию, напитки от "Бочкарей", Барнаульского пивоваренного завода, «Аквамастера» и «Легенды Алтая», а также травяной чай.
Ранее сообщалось, что фестиваль меда пройдет в Барнауле 26 августа.