Массовые взломы, Новый мост и «Кучуксульфат». Что произошло в Алтайском крае 27 октября

- Алтайский завод «Кучуксульфат», который был изъят у частных собственников и передан государству, выкупило московское акционерное общество «Росхим».
- Алтайские ритейлеры рассказали, что думают о массовом внедрении касс самообслуживания в местных магазинах.
- На въезде в Барнаул через Новый мост появилось освещение.
- Директор языковой гимназии Барнаула Андрей Громов рассказал, чем сегодня живет 22-я и ее нынешние дети, которые «более эрудированы, раскованы, не боятся перемен», а еще «качают права».
- Жителей Барнаула пригласили на экологическую акцию по раздельному сбору отходов. Она пройдет 28 октября в Парке Смертина с 12:00 до 15:00.
- Жители Алтайского края сообщают о массовых взломах WhatsApp: мошенники рассылают от их имени просьбы «проголосовать за племяшку», на самом деле собирая данные банковских карт пользователей.
Читать новости Алтайского края удобно в нашем сообществе во Вконтакте, а также в телеграм-канале.