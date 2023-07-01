Масштабный "Ах! Фест", страшная авария и засуха в селах. Что произошло в Алтайском крае 1 июля

- Смертельная авария произошла в Черепановском районе 1 июля. Столкнулись легковой автомобиль Toyota Prius с фурой Isuzu Forward. Погиб пассажир иномарки, 20-летний парень.
- Трем барнаульским военнослужащим, ушедшим в самоволку, вынесли приговор. Только один из них получил условное наказание - ветеран боевых действий, отец пятерых маленьких детей и участник СВО.
- Засуха постигла некоторые районы Алтайского края. Глава Алтайского края Виктор Томенко отметил, что в некоторых районах региона "ни капли влаги не выпало". Тем не менее за урожайность переживать не стоит.
- В Алтайском крае в селе Алтайское прошел масштабный гастрономический фестиваль "АХ! Фест". Корреспонденты altapress.ru попробовали жареное мороженое, выпили пихтовый лимонад, искупались в пруду и станцевали под дождем.
- Экс-директор социального центра Бийска три года отбирала премии у подчиненных. Женщина получила 200 тыс. рублей.
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