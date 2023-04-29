29 апреля
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Жизнь

Маральник цветет. Как жители Алтая отмечают яркий фестиваль, запечатлел корреспондент altapress.ru

Жители Алтая отмечают десятый ежегодный фестиваль «Цветение маральника». Они любуются розовыми цветами, пьют пихтовый мохито и веселятся от души. Корреспондент altapress.ru запечатлел яркие моменты праздника.

Фестиваль "Цветение маральника"
Фестиваль "Цветение маральника"
Екатерина Карзова

«Цветение маральника» проходит 29 апреля, на «Бирюзовой Катуни». Фестиваль стал одним из 36 событий 2023 года, который получил федеральную субсидию 3,3 млн рублей, выиграв конкурс проекта «Повышение доступности туристических продуктов». Благодаря этому программу обещают сделать более разнообразной, а площадку — комфортной.

Впервые праздничная программа длится 10 часов. Гости фестиваля пробуют вкусные блюда из алтайских продуктов, покупают сувениры на память, танцуют, поют и веселятся. Одна из главных локаций — зона сельского гостеприимства, где по традиции несколько районов края показывают всю свою туристическую красу.

А вот маральник пока не стремится распуститься пышным цветом и радует только редкими розовыми лепестками. Посетители связывают это с погодой, особенно с последним снегопадом. Велика вероятность, что молодые кустики могли замерзнуть во время «апрельской зимы».

Кульминацией праздника станет зрелищная вечерняя программа.

Полный фоторепортаж смотрите во вторник на сайте altapress.ru.

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