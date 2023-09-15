17 сентября
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Жизнь

Мамонтий Овчарник: народные приметы и традиции на 15 сентября

15 сентября проходит народный праздник Мамонтий Овчарник.

Лес, зелень, темный лес, природа.
Лес, зелень, темный лес, природа.
unsplash.com.

Народные традиции на Мамонтия Овчарника

В Церковном православном календаре проходит день памяти мученика Маманта Кесарийского, который жил в III веке. Согласно жизнеописанию святого, он пользовался особой любовью у животного мира, потому его назвали Мамонтием Овчарником или Овчинником.

В этот день особенно внимательно ухаживали за любой домашней живностью. Скотину старались не выгонять на улицу — с ней может приключиться несчастье. Традиционным блюдом сегодня является молоко, сыр, творог, молочные продукты.

Лес, зелень, темный лес, природа.
Лес, зелень, темный лес, природа.
unsplash.com.

Что нельзя делать на Мамонтия Овчарника

  • Жаловаться на свою жизнь, судьбу, беды и невзгоды — еще долго не будет возможности с ними справиться.

  • Плохо обращаться с животными — за такое отношение человек пострадает, начнутся сложности в профессиональной деятельности, возникнет много препятствий.

  • Предаваться лени и апатии, плохому настроению, дурным мыслям и воспоминаниям нехороших событий из прошлого — можно привлечь к себе черную полосу жизни

  • Отказывать в помощи и милостыне — можно оказаться на месте нуждающихся.

Лес, зелень, темный лес, природа.
Лес, зелень, темный лес, природа.
unsplash.com.

Народные приметы на 15 сентября

  • Красный закат — к скорым морозам.
  • Ясный и теплый день — вся осень будет сухой.
  • Облака плывут низко — к ухудшению погоды.
  • Обильная роса — к хорошей погоде.
  • Выпал первый снег — скоро полностью растает.

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