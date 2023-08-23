Маловолчанский сельский дом культуры отремонтировали в рамках партийного проекта «Культура малой родины»

В Маловолчанке Крутихинского района 20 августа после ремонта открылся дом культуры. Торжественное событие приурочили к празднованию 200-летия села. На празднике побывали заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Наталья Кувшинова, председатель комитета АКЗС по спорту, культуре и молодежной политике Татьяна Ильюченко, депутат краевого парламента Дмитрий Беляев.

Ремонт дома культуры в Маловолчанке обошелся в 7 млн рублей, деньги были выделены из краевого бюджета.

- Всего в этом году в рамках реализации партийного проекта в селах Алтайского края будет проведен ремонт десяти домов культуры. Из федерального бюджета региону выделено 23 млн рублей на текущий ремонт шести ДК. Дополнительно к этому партпроект впервые получил краевое софинансирование в размере 20 млн рублей, что позволило провести ремонт еще в четырех учреждениях, среди них Маловолчанский сельский дом культуры. Такое решение было принято властями благодаря востребованности партийного проекта среди жителей Алтайского края, - рассказала Наталья Кувшинова.

Ремонт дома культуры единороссы и представители краевых властей впервые обсудили с жителями Маловолчанки в январе на выездном совещании, посвященном модернизации объектов культуры Крутихинского района, напомнил Дмитрий Беляев.

-Меньше, чем за полгода с момента принятия решения о ремонте мы получили такой прекрасный объект. Отмечу профессионализм подрядчика и контрольной организации. Само здание не узнать: здесь отремонтировали все от пола до потолка, обновили фасад. Уверен, что теперь культурная жизнь Маловолчанки получит новый виток развития, - сказал депутат.

На открытии дома культуры действительно не было свободных мест. С творческими номерами на новой сцене выступали и школьники, и пенсионеры.

- Я хотела бросить художественную самодеятельность, а теперь новый клуб не брошу. Спасибо большое всем, кто помог его отремонтировать, - сказала жительница Маловолчанки Раиса Садыкина.

С надеждой смотрит в будущее и заведующая домом культуры Оксана Колесникова. Как хореографа ее особенно радует появление зеркал в фойе.

- Мы хотим, чтобы этот дом культуры работал. Чтобы люди сюда приходили, занимались творчеством, особенно дети. Потому что всесторонне развитый ребенок - это всесторонне развитый человек в будущем, - считает Оксана Колесникова.

Проект «Культура малой Родины» является частью народной программы «Единой России» и реализуется в Алтайском крае с 2017 года. За это время текущий ремонт был проведен в более чем 60 сельских домах культуры.