Мальчик, который родился без руки, получил бионический протез и исполнил свою мечту

Алекс Спаркс, живущий в Англии, до 7 лет стоял в очереди на получение бионического протеза.

Родители мальчика собирались открыть сбор средств на покупку руки, стоившей 13 тыс. фунтов или 1,5 млн рублей. Но про мальчика узнал благотворитель, который оплатил протез в полном объеме.

Алекс назвал новую руку самой потрясающей вещью на свете. Он уже умеет выдавливать зубную пасту на щетку и завязывать шнурки с помощью протеза. Прошла всего неделя после получения необходимой обновки и он упорно учится пользоваться бионической конечностью.

Но самым чудесным ребенок считает то, что рука дала ему возможность осуществить заветную мечту и в первый раз в жизни сходить на рыбалку. Мама и папа мальчика рассказали, что было очень радостно наблюдать за сыном, который наконец получил возможность держать удочку обеими руками.

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