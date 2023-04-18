Напомним, магнитная буря влияет на кровь. Например, при четырех баллах у метеозависимых людей начнет «скакать» давление, кровь будет немного сгущаться. Из-за этого могут быть аритмии или тахикардия.
Расписание геоударов
- 17 апреля — сила геоударов в 3 балла;
- 18 апреля — сила геоударов в 4 балла;
- 19 апреля — сила геоударов в 5 баллов;
- 20 апреля — сила геоударов в 5 баллов;
- 21 апреля — сила геоударов в 5 баллов;
- 22 апреля — сила геоударов в 3 балла.
Ранее на Солнце образовалась гигантская дыра.