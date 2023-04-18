На Земле 18 апреля бушует геомагнитный шторм силой в четыре балла.

Напомним, магнитная буря влияет на кровь. Например, при четырех баллах у метеозависимых людей начнет «скакать» давление, кровь будет немного сгущаться. Из-за этого могут быть аритмии или тахикардия.

Расписание геоударов

17 апреля — сила геоударов в 3 балла;

18 апреля — сила геоударов в 4 балла;

19 апреля — сила геоударов в 5 баллов;

20 апреля — сила геоударов в 5 баллов;

21 апреля — сила геоударов в 5 баллов;

22 апреля — сила геоударов в 3 балла.

Ранее на Солнце образовалась гигантская дыра.