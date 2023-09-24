Магнитная буря обрушилась на Землю в это воскресенье

О том, насколько мощной будет магнитная буря 24 сентября 2023 года, рассказал Life.

По прогнозам учёных, мощность магнитной бури составит 4 балла.

Такую бурю классифицируют как слабую, но даже такие небольшие колебания влияют на людей.

Они отражаются на самочувствии, могут вызвать помехи в работе техники и GPS.

Чего стоит избегать во время геомагнитных колебаний

Работы с техникой;

Поездок за рулем автомобиля;

Работы, которая требует сосредоточенности и внимания;

Тяжёлой физической активности.

Ранее жесткие геомагнитные толчки раскачают магнитосферу геоударами 23 сентября 2023.