Магнитная буря атакует Алтайский край на выходных

Специалисты прогнозируют бурю в субботу, 26 августа. По их оценке, геомагнитные колебания достигнут уровня G1.
Мощность предстоящей бури будет сравнительно небольшой - всего 4 балла. Однако метеозависимые люди могут почувствовать головные боли и головокружение.
Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается. Поэтому больше всего страдают ткани организма от кислородного голодания — кровь не поступает в нужном количестве к тканям организма.
Наиболее восприимчивы к геомагнитным колебаниям пожилые, метеозависимые люди и те, у кого диагностированы хронические болезни нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.
По мнению специалистов, 60% населения разных стран мира являются метеочувствительными людьми.