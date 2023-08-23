23 августа
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Жизнь

Магнитная буря атакует Алтайский край на выходных

Синоптики предупреждают о возможной магнитной буре в Алтайском крае на предстоящих выходных. Об этом сообщают ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Солнце. Магнитная буря.
Солнце. Магнитная буря.
СС0

Специалисты прогнозируют бурю в субботу, 26 августа. По их оценке, геомагнитные колебания достигнут уровня G1.

Мощность предстоящей бури будет сравнительно небольшой - всего 4 балла. Однако метеозависимые люди могут почувствовать головные боли и головокружение.

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается. Поэтому больше всего страдают ткани организма от кислородного голодания — кровь не поступает в нужном количестве к тканям организма.

Наиболее восприимчивы к геомагнитным колебаниям пожилые, метеозависимые люди и те, у кого диагностированы хронические болезни нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

По мнению специалистов, 60% населения разных стран мира являются метеочувствительными людьми.

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