19 августа
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Жизнь

"Люди падают в обморок". Барнаульцы возмущены обстановкой в аэропорту им. Титова

Люди пожаловались на условия пребывания в международном аэропорту им. Г. С. Титова в Барнауле. По их словах, в "чистой зоне" нечем дышать, и люди падают в обморок от духоты. Об этом сообщает "Барнаул 22".

Зал вылета в международном аэропорту им. Г. С. Титова
Зал вылета в международном аэропорту им. Г. С. Титова
Барнаул 22

По словам очевидцев, зал вылета в барнаульском аэропорту слишком тесный, чтобы вмещать пассажиров сразу нескольких рейсов. Несмотря на это, в "чистой зоне" частенько встречаются пассажиры двух и трех самолетов, готовящихся к вылету.

Из-за большого скопления людей, пассажирам не хватает сидячих мест. Очевидцы отмечают, что детям даже приходится сидеть на полу на корточках.

Также в "чистой зоне" становится слишком душно. Окна открыть не получается - у них нет ручек. Очевидцы заявляют, что люди падают в обморок от духоты.

Обстановку обостряет и недавняя новость о том, что в Барнауле на более чем 12 часов задержали рейс в Санкт-Петербург. Рейс компании Nordwing, который должен был вылететь в 10:25, несколько раз откладывали на все большее время: сначала на 12, затем на 17, а потом и вовсе на 23 часов. Выполнение рейса ожидали 188 пассажиров, из них 33 несовершеннолетних.

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