6 сентября
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Жизнь

Львенок из барнаульского зоопарка представил себя настоящим футболистом

Львенок из зоопарка "Лесная сказка" желает всем доброго утра. Снимками поделились в сообществе "Барнаульский зоопарк "Лесная сказка".

Львенок из Барнаульского зоопарка представил себя настоящим футболистом.
Львенок из Барнаульского зоопарка представил себя настоящим футболистом.
Барнаульский зоопарк

Только посмотрите, как он похож на настоящего футболиста.

Напомним, что малыш появился на свет 16 апреля, прямо в Пасху.

Ранее львенок из барнаульского зоопарка учился самостоятельности. Он выходил на прогулку и упражнялся в рычании.

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