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Жизнь

Луп Брусничник: традиции и приметы на 5 сентября

5 сентября 2023 года проходит народный праздник Луп Брусничник.

Брусника
Брусника
Freepic.com

Традиции на Лупа Брусничника

Православная церковь чтит сегодня память святого мученика Луппа Солунского, который пострадал в начале IV века.

В народном календаре к имени святого Луппа прибавилось слово Брусничник. Такое название празднику дали потому, что как раз к этому времени в лесах поспевала брусника.

В этот день, как правило, занимаются сбором ягоды, заготовками на зиму и уборкой урожая.

Ароматная ягода на площади Спартака
Ароматная ягода на площади Спартака
Анна Зайкова

Что нельзя делать на Лупа Брусничника

  • Проявлять лень, спать до обеда, ничего не делать — стоит найти себе простое и нужное занятие.
  • Давать в долг деньги, вещи, продукты питания — можно отдать свое счастье и удачу.
  • Жаловаться на свою жизнь, проблемы, неурядицы, здоровье, отношения и так далее — ситуация станет ещё более тяжелой.
  • Сплетничать, раскрывать чужие и свои секреты другим людям — очень быстро тайна окажется известной всем и обернется против того, кто посмел о ней рассказать.
  • Клясться в чем-либо, если вы до конца в этом не уверены — клятву сдержать не удастся, придется отвечать за свои слова.
  • Стричь волосы и ногти, подрезать усы и бороду, делать прическу и маникюр — можно обрезать нити судьбы, которые связывают человека со счастьем и удачей, все пойдет наперекосяк.
Малина, ягода.
Малина, ягода.
СС0

Народные приметы на 5 сентября

  • Журавли в теплые края полетели — к ранней зиме.
  • Клин журавлей низко летит — зима будет теплой.
  • Журавли летят быстро и молча — скоро наступит ненастье.
  • С этого дня начинаются первые осенние ночные заморозки.
  • Туман вечером — погода улучшится.
  • Утром подморозило — к ранней зиме.
  • Теплые ночь и день — весь сентябрь окажется таким.
  • Горох расцвел — осень будет теплой и продолжительной.
  • Гром — к сухой осени и морозной зиме.

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