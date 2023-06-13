Что барнаульцы ловят у Старого базара. Исторический фоторепортаж

Каждый год вокруг моста через Барнаулку недалеко от Старого базара собираются рыбаки, чтобы попытать удачу. Время идет, но барнаульцы не изменяют традициям. Altapress.ru публикует уникальные фотографии, как жители города ловили рыбу в 2010 году.
Барнаульцы рыбачат у Центрального рынка. 2010 год.
Олег Богданов
Здание Старого базара сильно изменилось после ремонта. В остальном же – все по-прежнему: Барнаулка, удочки и рыбаки.
Рыбалка объединила взрослых и детей, профессионалов и любителей.
Чаще всего в Барнаулке можно выловить пескаря или щиповку. В основном русле также обитают щука и плотва.