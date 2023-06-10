Локализация пожара и потопы. Что произошло в Алтайском крае 10 июня

- Алтайские пожарные локализировали лесной пожар в Егорьевском районе. Над тушением пламени работают с 7 июня.
- Ночью в Барнауле загорелся автомобиль. Это произошло на ул. Взлетной.
- Бийские пляжи подтопило из-за запоздалого весеннего паводка. В МЧС призвали горожан не беспокоиться о произошедшем.
- В соцсетях появились завораживающие кадры с самой высокой точки Алтайских гор — горы Белухи.
- Ситуация с подтоплением прибрежных зон появилась на берегу Телецкого озера и Бии. У некоторых домов видны только крыши, а у деревьев — верхушки.
- Нейросеть нарисовала барнаульские парки, скверы и дендрарий. Все получились похожи, но каждый по-своему уникален.
- Мужчина случайно застрелил младшего брата на охоте. За это он пойдет под суд.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter