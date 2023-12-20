21 декабря
﻿
Жизнь

Лыжники ликуют, дорожники негодуют: темой дня стал долгожданный снег на Алтае

Жители Алтайского края обрадовались выпавшему снегу и отступившим лютым морозам.

Снежный Барнаул.
Снежный Барнаул.
Дмитрий Лямзин

Многие бросились расчехлять лыжи, дети достали санки и с нетерпением ждут взрослых с работы для совместных прогулок. Гололед и морозы изрядно надоели. Хотя есть риск, что совсем скоро они вернутся...

Фотокорреспондент altapress.ru Дмитрий Лямзин побежал на заснеженные улицы Барнаула и снял долгожданное "пушистое одеяло".

Однако есть нюанс. Сугробы, как правило, достают много неудобств горожанам и круглосуточной работы дорожникам. Но пока не об этом.

Главное на сегодня — снежный город к Новому году появится, как и будет сверкать главная елка Барнаула и предпраздничное настроение. Хотя до новогоднего застолья времени предостаточно...

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость