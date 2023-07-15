15 июля
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Жизнь

Ливни и грозы обрушатся на Алтай на фоне непрекращающейся жары

Штормовое предупреждение в связи с чрезвычайно высокой пожароопасностью продолжает действовать в Алтайском крае.

Лето, жара, сок.
Лето, жара, сок.
unsplash.com

В регионе сохраняется аномально жаркая погода. Температура воздуха прогреется до 37 градусов тепла. Однако в западных районах региона будет немного прохладнее — 31 градус.

Ожидаются кратковременные дожди. Но есть вероятность того, что при при грозах будут сильные ливневые дожди, град. Ветер южный с переходом на западный.

В Барнауле 14 июля будет 34 градуса. Также ожидаются грозы и дожди.

Между тем разрушительный сочинский циклон уверенно движется в сибирский регион.

И дает ему "жизнь" горячий и сухой воздух из Казахстана.

Но сначала циклон внесет свою погодную лепту на Урале. Уже в выходные дни там будут сильные дожди, ливни с грозами, градом, порывами ветра до 15-20 м/с, может и больше, 25 метров в секунду.

Дальше этот циклон пойдет по югу западной Сибири.

Сильные дожди могут повлиять на выход рек из поймы. В основном, это касается небольших рек.

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