2 июля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Ликвидация лесного пожара, приговор за взятки в ГИБДД и нефтепродукты в Барнаулке. Что произошло в Алтайском крае 30 июня

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 30 июня.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Лесной пожар, который бушевал в Егорьевском районе 10 дней, наконец, ликвидирован — об этом сообщили в Минприроды. Общая площадь возгорания достигла 10 тыс. га.
  • В Центральном районе Барнаула ввели режим повышенной готовности из-за разлива нефтепродуктов в реке Барнаулке. На место выехала оперативная группа управления ГОЧС и полиции, центр гигиены и эпидемиологии отобрал пробы воды для анализа, губернатор взял ситуацию на личный контроль.
  • Бывшего начальника отделения ГИБДД «Павловский» приговорили к 8 годам колонии по делу о взятках за сдачу теоретических экзаменов на знание ПДД.
  • Власти Барнаула обсудили предстоящее празднование Дня города. Главным местом гуляний станет площадь Сахарова. На Мало-Тобольской улице проведут выставки, а на «Старом базаре» устроят турнир по ММА.
  • На правом берегу Барнаула решили разбить парк с прудом, пляжным волейболом и йога-центром. Авторы проекта презентовали его проект на градсовете.
  • Ровно три года назад по всей России прошло историческое голосование по изменениям в Конституцию. «Обнуление» во время пандемии и медведь на участке — вспоминаем, как это было в Барнауле.

Читать новости Алтайского края удобно в нашем телеграм-канале.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость