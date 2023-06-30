Ликвидация лесного пожара, приговор за взятки в ГИБДД и нефтепродукты в Барнаулке. Что произошло в Алтайском крае 30 июня

- Лесной пожар, который бушевал в Егорьевском районе 10 дней, наконец, ликвидирован — об этом сообщили в Минприроды. Общая площадь возгорания достигла 10 тыс. га.
- В Центральном районе Барнаула ввели режим повышенной готовности из-за разлива нефтепродуктов в реке Барнаулке. На место выехала оперативная группа управления ГОЧС и полиции, центр гигиены и эпидемиологии отобрал пробы воды для анализа, губернатор взял ситуацию на личный контроль.
- Бывшего начальника отделения ГИБДД «Павловский» приговорили к 8 годам колонии по делу о взятках за сдачу теоретических экзаменов на знание ПДД.
- Власти Барнаула обсудили предстоящее празднование Дня города. Главным местом гуляний станет площадь Сахарова. На Мало-Тобольской улице проведут выставки, а на «Старом базаре» устроят турнир по ММА.
- На правом берегу Барнаула решили разбить парк с прудом, пляжным волейболом и йога-центром. Авторы проекта презентовали его проект на градсовете.
- Ровно три года назад по всей России прошло историческое голосование по изменениям в Конституцию. «Обнуление» во время пандемии и медведь на участке — вспоминаем, как это было в Барнауле.
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