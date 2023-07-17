19 июля
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Жизнь

Личный бассейн и мороженое из вымени. Как зверей спасали от жары в Барнаульском зоопарке — фоторепортаж altapress.ru

«В жару даже африканским обезьянам и львам тяжело», - говорит зоолог Барнаульского зоопарка Дарья Глухова. Это сегодня они могут наслаждаться прохладой, а совсем недавно животных спасали от возможных тепловых ударов. Как — покажем в фоторепортаже altapress.ru.

Животных в Барнаульском зоопарке спасают от жары.
Животных в Барнаульском зоопарке спасают от жары.
Анна Зайкова

Водные процедуры

Работники зоопарка укладывают верх клеток лисов и других животных свежими зелеными ветками, создавая прохладную тень. Сверху они будут поливать вольер — получится что-то вроде дождя.

Подобный душ обожают и волки. Они бегают под распыленными струями, чтобы позже спрятаться от солнца в домике. В жару животных так опрыскивают по три-четыре раза в день.

Животных в Барнаульском зоопарке спасают от жары.
Животных в Барнаульском зоопарке спасают от жары.
Анна Зайкова
Животных в Барнаульском зоопарке спасают от жары.
Животных в Барнаульском зоопарке спасают от жары.
Анна Зайкова
Животных в Барнаульском зоопарке спасают от жары.
Животных в Барнаульском зоопарке спасают от жары.
Анна Зайкова

Копытные, вроде лосей, не любят, когда на них поливают. Поэтому в зной они сами заходят в свое болотце.

Кому-то повезло иметь собственный бассейн. В нем после дневного сна любит поплескаться гималайский медведь Тимоша. Чтобы ему было еще приятнее, сотрудники бросают в воду яблоки.

Животных в Барнаульском зоопарке спасают от жары.
Животных в Барнаульском зоопарке спасают от жары.
Анна Зайкова
Животных в Барнаульском зоопарке спасают от жары.
Животных в Барнаульском зоопарке спасают от жары.
Анна Зайкова

Еноты купаются в бассейне, куда работники подкидывают кубики. Но не ледовые, а пластиковые: зверьки очень игривые.

Постоянно лежат в воде тигры.

«Бывает, что Шерхану настолько лень выходить, что он ходит в туалет прямо в бассейне. А тигрята любят сидеть в тазу для питья и часто его переворачивают», - рассказывает зоолог.

Интересно, что воду совсем не любят львы и пантеры — кошки есть кошки. В их вольерах промачивают песок, на котором они и спят: в домиках становится душно.

Животных в Барнаульском зоопарке спасают от жары.
Животных в Барнаульском зоопарке спасают от жары.
Анна Зайкова
Животных в Барнаульском зоопарке спасают от жары.
Животных в Барнаульском зоопарке спасают от жары.
Анна Зайкова
Животных в Барнаульском зоопарке спасают от жары.
Животных в Барнаульском зоопарке спасают от жары.
Анна Зайкова

И, конечно, в любую погоду в бассейне проводят время водоплавающие птицы. Делают они это строго по очереди: лебеди, затем пеликаны, а после утки.

«Если пошел не в свою очередь, старшие товарищи гоняют. Но большого старого пеликана лебеди не трогают — боятся, что даст сдачу», - добавила Дарья Глухова.

Холодный завтрак, обед и ужин

Как рассказал зоолог, нормальная температура для зверей — до +25 градусов. Выше — уже тяжело переносить. Нередко животные в жару начинают отказываться от еды.

Животных в Барнаульском зоопарке спасают от жары.
Животных в Барнаульском зоопарке спасают от жары.
Анна Зайкова

Даже при том, что в зоопарке устраивают «голодные дни» - это имитация природных условий, времени, когда зверь не поймал добычу.

«Животные могут в природе не есть три-четыре дня, но это не вредит: они дольше остаются сытыми, потому что едят рваное мясо, которое не быстро переваривается», - объясняет зоолог.

Чтобы вернуть зверям интерес к еде и немного их охладить, приходится идти на хитрости.

Животных в Барнаульском зоопарке спасают от жары.
Животных в Барнаульском зоопарке спасают от жары.
Анна Зайкова
Животных в Барнаульском зоопарке спасают от жары.
Животных в Барнаульском зоопарке спасают от жары.
Анна Зайкова
Животных в Барнаульском зоопарке спасают от жары.
Животных в Барнаульском зоопарке спасают от жары.
Анна Зайкова
Животных в Барнаульском зоопарке спасают от жары.
Животных в Барнаульском зоопарке спасают от жары.
Анна Зайкова
Животных в Барнаульском зоопарке спасают от жары.
Животных в Барнаульском зоопарке спасают от жары.
Анна Зайкова
Животных в Барнаульском зоопарке спасают от жары.
Животных в Барнаульском зоопарке спасают от жары.
Анна Зайкова
Животных в Барнаульском зоопарке спасают от жары.
Животных в Барнаульском зоопарке спасают от жары.
Анна Зайкова

Например, работники зоопарка замораживают в небольших стаканчиках фрукты и овощи для енотов, носух, сурикатов и обезьян. Для мелких хищников в «мороженое» добавляют куриное филе. Им зверьки лакомятся каждый жаркий день.

Для животных побольше — и мороженое покрупнее. Медведям в бутылках и больших ведрах замораживают мясо, рыбу, овощи, целые яблоки и груши.

У птиц на обед охлажденная рыба. Ее едят и тигры. А львы — обходят стороной.

Животных в Барнаульском зоопарке спасают от жары.
Животных в Барнаульском зоопарке спасают от жары.
Анна Зайкова
Животных в Барнаульском зоопарке спасают от жары.
Животных в Барнаульском зоопарке спасают от жары.
Анна Зайкова
Животных в Барнаульском зоопарке спасают от жары.
Животных в Барнаульском зоопарке спасают от жары.
Анна Зайкова
Животных в Барнаульском зоопарке спасают от жары.
Животных в Барнаульском зоопарке спасают от жары.
Анна Зайкова
Животных в Барнаульском зоопарке спасают от жары.
Животных в Барнаульском зоопарке спасают от жары.
Анна Зайкова

Больших кошек кормят замороженным мясом: птица, говядина, но только не свининой — жирное мясо никому не дают. Особое лакомство для котят — куриное филе. При нас тигрята пообедали мороженым из коровьего вымени.

Как отметил зоолог, такой лед еще и упражнение для животных, которое развлекает и развивает интеллект. Также звери могут исследовать коробки, тюки сена и подвесные игрушки.

От обычного пломбира не отказываются еноты, обезьяны и даже медведи, которых работники кормят с рук. А посетители зоопарка поддаются примеру и тоже покупают рожки.

Посетители Барнаульского зоопарка.
Посетители Барнаульского зоопарка.
Анна Зайкова
Посетители Барнаульского зоопарка.
Посетители Барнаульского зоопарка.
Анна Зайкова
Посетители Барнаульского зоопарка.
Посетители Барнаульского зоопарка.
Анна Зайкова
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