Лев не стал спариваться с львицей и растерзал ее

Льва по кличке Нестор, пару недель назад перевезенного в парк развлечений из зоопарка в Антверпене, поместили в вольер к самке Майе.
Работники парка надеялись, что львы дадут потомство. Однако их встреча пошла не по плану: Нестор и Майя подрались, самец разорвал львице горло. Спасти ее не удалось.
Сотрудники утверждают, что в прошлом Нестор не проявлял агрессии.
Несмотря на произошедшее, лев останется в парке Бельверде. Его не исключают из программы планирования размножения, однако попытки отложат на некоторое время.
Ранее милого и игривого львенка показали в барнаульском зоопарке.
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