Летучая мышь залетела в квартиру в центре Новосибирска

Она залетела глубокой ночью в открытое окно.

Животное долго металась по квартире. Женщина пыталась поймать ее полотенцем и выпустить, но не получилось.

После чего хозяйка квартиры закрыла все шторы, открыла створку окна — чтобы она стала единственным источником света. И спустя пару минут мышь сама покинула квартиру. Сибирячка так испугалась, что даже не сфотографировала животное.

Между тем многие виды летучих мышей занесены в Красную книгу. Зимой они улетают на юг. Там прячутся в пещерах и горах. А летом возвращаются, пытаются «обзавестись домом» на чердаках.

Что делать, если летучая мышь залетела в жилое помещение?

В первую, очередь из помещения нужно ликвидировать домашних питомцев. Таким образом животные не смогут нанести травмы друг другу.

Нужно дождаться пока мышь успокоится и сядет на какую-либо поверхность. После чего, надев плотные перчатки, взяв коробку, приблизится к летучей мыши. Аккуратно накрыть ее коробкой, перевернуть емкость (в результате таких действий мышь должна оказаться внутри), неплотно накрыть крышкой.

Лучше всего освобождать летучею мышь ночью или вечером . Для этого необходимо выйти на улицу или балкон и открыть коробку. Важно убедиться, что летучая мышь улетела, а не села на какую-то поверхность рядом.

Ранее живую летучую мышь нашел в унитазе жилец "элитки".