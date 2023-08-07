Летняя привычка: порывы северо-восточного ветра принесут грозы на Алтай

Небесная канцелярия пока дипломатично помалкивает насчет осени. А вот теплый август для огородников - самое то.
Так, 7 августа в регионе дневные температуры составят до 28 градусов тепла. Правда, северо-восточный ветер внесет свои "поправки" — местами порывы достигнут 23 метров в секунду. В прогнозе - кратковременные дожди с грозами.
В Барнауле дневная температура составит 25 градусов. Преимущественно без осадков.
Но утром уже надо набрасывать какие-нибудь ветровки — достаточно прохладно.
Между тем климат на Алтае может измениться из-за таяния ледника Актру. Он потерял четверть массы за последние 60 лет. Это может привести к изменению климата и природным катаклизмам. Больше всего «похудел» Левый Актру за XX и XXI века. Порядка 40% от общей потери массы приходится на последние два десятилетия.
Ранее гигантское черное облако накрыло огромный город.