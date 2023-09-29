26-летний житель Алтайского края погиб на СВО

Житель Завьяловского района, мобилизованный почти год назад, погиб на СВО, сообщает глава муниципалитета на своей странице " ВКонтакте ".

На официальной странице администрации Завьяловского района уточняют, что погибший Шаравин Михаил Александрович родился 25 сентября 1996 года.

24 октября 2022 года его мобилизовали в зону специальной военной операции.

Награжден грамотой за отличие и воинскую доблесть при выполнении служебно-боевых задач.

Также получил медаль Министерства обороны Российской Федерации «За воинскую доблесть» 2 степени.

11 сентября 2023 года погиб при выполнении боевых задач на территории Запорожской области село Работино.

Прощание состоится в селе Чистоозерка. Вынос из дома и шествие траурной колонны на центральную площадь села к мемориалу — в 13:00.

Ранее молодой человек из Рубцовска погиб в зоне боевых действий.