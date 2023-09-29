1 октября
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Жизнь

26-летний житель Алтайского края погиб на СВО

Житель Завьяловского района, мобилизованный почти год назад, погиб на СВО, сообщает глава муниципалитета на своей странице "ВКонтакте".

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

На официальной странице администрации Завьяловского района уточняют, что погибший Шаравин Михаил Александрович родился 25 сентября 1996 года.

24 октября 2022 года его мобилизовали в зону специальной военной операции.

Награжден грамотой за отличие и воинскую доблесть при выполнении служебно-боевых задач.

Также получил медаль Министерства обороны Российской Федерации «За воинскую доблесть» 2 степени.

11 сентября 2023 года погиб при выполнении боевых задач на территории Запорожской области село Работино.

Прощание состоится в селе Чистоозерка. Вынос из дома и шествие траурной колонны на центральную площадь села к мемориалу — в 13:00.

Ранее молодой человек из Рубцовска погиб в зоне боевых действий.

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