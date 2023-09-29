26-летний житель Алтайского края погиб на СВО

На официальной странице администрации Завьяловского района уточняют, что погибший Шаравин Михаил Александрович родился 25 сентября 1996 года.
24 октября 2022 года его мобилизовали в зону специальной военной операции.
Награжден грамотой за отличие и воинскую доблесть при выполнении служебно-боевых задач.
Также получил медаль Министерства обороны Российской Федерации «За воинскую доблесть» 2 степени.
11 сентября 2023 года погиб при выполнении боевых задач на территории Запорожской области село Работино.
Прощание состоится в селе Чистоозерка. Вынос из дома и шествие траурной колонны на центральную площадь села к мемориалу — в 13:00.
Ранее молодой человек из Рубцовска погиб в зоне боевых действий.