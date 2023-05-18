Часть лесов Алтайского края временно закроют из-за нашествия вредителей

На время избавления лесного массива от вредителей посещение лесов запретят.
Нашествие сибирского и непарного шелкопряда зафиксировали в регионе летом 2022 года. В июне гусеницы оставили без листвы и хвои деревья во многих районах края.
В Минприроды Алтайского края сообщили, что гусеницы окуклятся и перестанут наносить урон, а деревья успеют восстановиться и подготовиться к зиме.
Однако специалисты добавили, что будут следить за ситуацией и при необходимости обработают леса в 2023 году.
17 мая стало известно, что в регионе все же локализуют и ликвидируют очаги сибирского шелкопряда. Работы намечены на период с 29 мая по 16 июня.
Обработка, а соответственно запрет посещения затронет Волчихинское, Знаменское, Лебяжинское, Новичихинское и Шипуновское лесничества.