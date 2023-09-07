Когда будет проводиться выставка
С 14 сентября по 22 октября.
Вт-Вс 10:00 - 20:00.
Пн - выходной.
Что будет на выставке
Целых 10 интерактивных зон. Туда будут входить: зона живописи, зона истории Lego, зона мультфильмов, практическая интерактивная секция и иного других интересных кружков. И все сделано из конструктора.
А также ожидается пять разных мастер классов для всех возрастов. Группы от 10 человек.
Стоимость билетов
Цены на билеты для взрослых, детей и малышей рознятся. Также в выходные вход будет стоить дороже.
Узнать больше можно здесь.
Ранее сообщалось, что Вуз в Барнауле потратил полмиллиона рублей на конструктор Lego.