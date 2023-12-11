Ледяное дыхание "Оливера": мощные морозы до минус 50 градусов обрушатся на Сибирь

В Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской, Иркутской, Красноярском крае установилась аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 10- 24 градуса ниже нормы.

В Омской области минимальная температура ночью будет опускаться до минус 45 градусов, в Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае — до минус 40 и ниже. А в центральных и южных районах Красноярского края — до минус 50. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Такая погода сохранится до 12 декабря.

Дело в том, что над Сибирью завис циклон "Оливер". Идет настоящее арктическое вторжение. Как только мощь циклонаослабнет, станет теплее. Во всяком случае, привычные к морозам сибиряки надеются на это.

Ранее в самом холодном городе на Земле российские синоптики зафиксировали мороз в минус 51 градус. Якутский Оймякон называют "полюсом холода" — 7 декабря 2020 года там регистрировали температуру минус 68.

Также Оймякон считается самым холодным городом на Земле.