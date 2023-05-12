Ледяные пальцы смерти стремительно уничтожают жизнь в бездне океана. Видео

Океанологи их обнаружили еще в 2011 году. Из описания следует, что гигантская сосулька стремительно спускается вниз - такой подводный сталактит, пишет LIFE. Случается так, что этот сталактит добирается до самого дна и уничтожает все живое на своем пути. Моллюски, планктон сковывает внезапным лютым морозом и ледяной коркой. Морские звезды вмерзают в дно океана.

Этот феномен назвали "пальцами" смерти.

Версии

Есть предположение, что"сосульки" создают условия наподобие бьющих со дна горячих гейзеров. Возле таких гейзеров когда-то на Земле зародилась жизнь.

Однако некоторые исследователи предполагают, что "пальцы смерти" имеют прямое отношение отношение к внеземным цивилизациям.

Опасно

Ранее из бездны океана подняли опасную для человечества находку. Это донные отложения. После проведенного лабораторного анализа ученые даже сделали заявление - настолько опасна находка. Дело в том, в каждом образце находились полихлорированные дифенилы (ПХБ). Их синтезировала скандально известная компания Monsanto.

"Химический СПИД"

Полихлорированные дифенилы при попадании в организм подавляют иммунитет. У этой болезни даже есть название — "химический СПИД". При попаданиии ПХБ в организм есть опасность получить раковую опухоль. Могут отказать почки У беременных могут родиться дети с патологией.

В организм эти опасные химические вещества попадали с едой.

Субмарина-призрак

Ранее подлодку-призрак с мертвецами обнаружили в океане. Экипаж субмарины состоял из четырех человек. Двое погибли. Двое выжили — они госпитализированы. Вероятно, они отравились ядовитыми парами.

Черный ящик

Между тем на случай глобальной катастрофы установят «черный ящик Земли» размером с автобус. Это гигантский самописец с информацией о нынешней цивилизации, которая будет записываться на случай глобальной катастрофы и исчезновения большей части человечества. Записи будут фиксировать замеры температур на суше и на море, данные об окислении океанов, содержании углерода в атмосфере, исчезновении видов живых существ, изменениях суши, а также о численности населения, военных расходах стран и потреблении электричества.