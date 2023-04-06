Ледоход, громкое дело и самый комфортный город. Что произошло 6 апреля в Алтайском крае

- Минстрой РФ подсчитал индекс качества среды городов России. За год в Алтайском крае он вырос во всех городах, кроме Новоалтайска (в нем индекс остался на прежнем уровне). Наиболее комфортным городом для жизни в Алтайском крае Минстрой признал Белокуриху.
- Министр природных ресурсов и экологии Андрей Стрелковский сообщил, что 12 апреля в Алтайском крае официально начнется пожароопасный сезон. По его словам, все силы и средства пожаротушения в регионе готовы.
- Обь в Барнауле освобождается ото льда — так, 6 апреля река полностью очистилась в районе Нового моста. Ледоход начался в Камне-на-Оби. Лед на Бии в Бийске тоже начал движение.
- В барнаульской поликлинике № 14 рассказали об акции, которую проведут 15 апреля. В этот день там можно будет пройти быструю диагностику рака кожи — и сразу показаться онкологу, если возникнет необходимость. Предварительная запись обязательна.
- В алтайском селе Костин Лог мужчина стрелял по щенку на глазах у детей. Собаку пришлось везти на операцию в Барнаул, но зато ее удалось спасти — врачи извлекли пять пуль. На «стрелка» написали заявление в полицию.
- В Барнауле состоялось первое заседание по делу Константина Падуна: 5 января он задушил бывшую супругу, спрятал тело на крыше дома и попытался представить все так, будто она пропала без вести. Свидетели рассказали, что с женой он был жесток: мог, например, разбудить ее ночью и облить ледяной водой. По решению суда обвиняемого оставят в СИЗО до 21 сентября.
- Когда-то в Барнауле плавали утки. И люди на лодках. Посмотрите, какие водоемы были в столице Алтайского края в 1990-х, 1980-х и даже 1740-х (один из них, кстати, к нам скоро вернется).