Поздравления с Лазаревой субботой в прозе
В этот чудесный день поздравляю с праздником Лазаревой субботы. От всей души хочется пожелать добра и счастья вам и всей вашей семье, здоровья, любви, радости и хорошего настроения. Пусть в вашей жизни никогда не будет горя, а хорошие моменты радуют всегда!
В Лазареву субботу от всей души хочу пожелать всегда верить в доброе чудо и не отпускать из сердца великой надежды, постоянно идти по праведному пути и никогда не сомневаться, что впереди тебя ждут только светлые, счастливые и радостные дни.
Поздравляю с Лазаревой субботой и хочу пожелать светлых, радостных и невероятных чудес в жизни, таких, как чудо, свершившееся в этот день. Пусть Господь убережёт тебя от глупостей и бед, пусть жизнь твоя простирается яркой и гладкой лентой счастья и благополучия.
Поздравления с Лазаревой субботой в стихах
В эту вербную неделю,
В дни Великого поста,
Есть особая суббота,
Почитаем мы Христа!
Лазаревой та зовется,
Вербы в честь нее сорвем,
Завтра праздник к нам ворвется
Вербным и воскресным днем!
В Лазареву вам субботу
Счастья я желаю,
В чудо верить и любить
Я вас призываю.
Пусть всегда по вере вашей
Лишь дано вам будет.
Благодать большая Божья
С вами пусть прибудет.
Нынче Лазаря суббота,
Время вербу наломать,
Да соседушкам в охоту
Всем здоровья пожелать.
Завтра вербным воскресеньем
Будет утро нас встречать,
А сегодня с настроеньем
Станем песни распевать!
Поздравления с Лазаревой субботой в смс
В субботу Лазареву вспомним
Про Иисуса чудеса,
Как воскресил он человека,
И свет наполнил небеса,
И в этот день всем пожелаем
Надежды, веры не терять,
Любовь все беды побеждает
И помогает нам мечтать!
В субботу Лазаря желаю,
Надежды в сердце не терять
И жить всегда, упорно зная,
Что новый день придёт опять.
Что все печали проходящи,
Словно течение реки,
А счастье будет настоящим,
Подаст удача две руки!
В эту светлую субботу
Проявлю свою заботу,
Принесу тебе букет.
Не цветы живые, нет,
Просто прутики от вербы
С нежным пухом самым первым,
Чтобы счастье в дом пришло,
Новый праздник принесло!