В этот чудесный день поздравляю с праздником Лазаревой субботы. От всей души хочется пожелать добра и счастья вам и всей вашей семье, здоровья, любви, радости и хорошего настроения. Пусть в вашей жизни никогда не будет горя, а хорошие моменты радуют всегда!

В Лазареву субботу от всей души хочу пожелать всегда верить в доброе чудо и не отпускать из сердца великой надежды, постоянно идти по праведному пути и никогда не сомневаться, что впереди тебя ждут только светлые, счастливые и радостные дни.