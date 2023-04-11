12 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Кузьмич из «Особенностей национальной охоты» рассказал о размере своей пенсии

Актер Виктор Бычков, известный по роли егеря Кузьмича в фильме «Особенности национальной охоты», раскрыл «Аргументам и фактам» размер своей пенсии.

Кошелек, деньги, сбережения.
Кошелек, деньги, сбережения.
СС0

Ежемесячно он получает 12,5 тыс. рублей, пишут «Аргументы и факты».

Актер работает с 14 лет. Как рассказал артист, ему должна быть прибавка как лауреату Госпремии РФ в области искусства, которую Владимир Путин вручал всей группе за фильм «Кукушка» Рогожкина.

Но есть нюанс — эту ежемесячную прибавку не платят, если человек хоть день отработал в месяце — например, снялся в кино или телепередаче. И эту прибавку актер не получает три года.

Бычкову сейчас 68 лет. Он востребован. Так, в популярном комедийном сериале «Жуки» телеканала ТНТ сыграл священника — отца Александра.

Об актере

Прославился в 1990-е после роли егеря Кузьмича в комедийном фильме Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты».

Также снимался и в других картинах этого режиссера — «Ради нескольких строчек», «Чекист», первый сезон «Улиц разбитых фонарей».

В фильме «Кукушка» Бычков сыграл контуженного советского капитана. За эту роль он получил несколько престижных призов — получил «Золотого Орла» в номинации «лучшая мужская роль». Стал лауреатом Государственной премии России в области литературы и искусства.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость