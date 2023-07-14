Курортный перегруз. Фоторепортаж altapress.ru с барнаульского пляжа, где яблоку негде упасть

Изнурительная жара заставляет барнаульцев экстренно покидать офисы и, забрав скучающих на каникулах детей, отправляться на городские пляжи. О том, как они спасаются от зноя в будни, - фоторепортаж altapress.ru.

Посмотрите, как горожане плещутся в воде, рубятся в пляжный волейбол, роют огромные ямы и даже спят. Вот бы и нам сейчас к ним.

А еще барнаульцы любят охлаждаться в жару мороженым. Каким именно, рассказываем в нашем обзоре.