Курорт «Манжерок» впервые принял спортивный фестиваль Wild Trail

На курорте «Манжерок» впервые прошел фестиваль Wild Trail для любителей бега по пересеченной местности. За два дня забегов – 12 и 13 августа – на дистанцию вышло свыше 340 участников.

Организаторы подготовили маршруты разных уровней сложности - для взрослых длина составила 4, 15, 25 и 40 км, для подростков – 2 км и 500 м для детей.

Стартовый городок для участников располагался в построенном Сбером курорте «Манжерок», а маршруты забегов были проложены вдоль природных достопримечательностей Горного Алтая – трейлраннеры бежали по Чуйскому тракту, мимо Катуни и окрестностей Манжерокского озера, забирались на гору Черепан и вершину знаменитой горы Синюха на высоту 1240 метров.

- Манжерок Wild Trail на Алтае прошел впервые и стал значимым событием в мире любительского спорта. Забеги разной протяженности позволили как начинающим, так и опытным бегунам насладиться не только красотами Алтая, но и стали настоящим испытанием на прочность для истинных фанатов гор, - отметил генеральный директор курорта Владимир Щербинин.

Помимо дистанций и забегов вдоль «мест силы» древнего Алтая, организаторы подготовили для гостей фестиваля богатую интерактивную программу – лекции, мастер-классы, тренировки и концерты отечественных рок-групп.