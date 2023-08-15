16 августа
﻿
Жизнь

Курорт «Манжерок» впервые принял спортивный фестиваль Wild Trail

На курорте «Манжерок» впервые прошел фестиваль Wild Trail для любителей бега по пересеченной местности. За два дня забегов – 12 и 13 августа – на дистанцию вышло свыше 340 участников.

Всесезонный курорт «Манжерок».
Всесезонный курорт «Манжерок».
Ирина Пергаева.

Организаторы подготовили маршруты разных уровней сложности - для взрослых длина составила 4, 15, 25 и 40 км, для подростков – 2 км и 500 м для детей.

Стартовый городок для участников располагался в построенном Сбером курорте «Манжерок», а маршруты забегов были проложены вдоль природных достопримечательностей Горного Алтая – трейлраннеры бежали по Чуйскому тракту, мимо Катуни и окрестностей Манжерокского озера, забирались на гору Черепан и вершину знаменитой горы Синюха на высоту 1240 метров.

- Манжерок Wild Trail на Алтае прошел впервые и стал значимым событием в мире любительского спорта. Забеги разной протяженности позволили как начинающим, так и опытным бегунам насладиться не только красотами Алтая, но и стали настоящим испытанием на прочность для истинных фанатов гор, - отметил генеральный директор курорта Владимир Щербинин.

Помимо дистанций и забегов вдоль «мест силы» древнего Алтая, организаторы подготовили для гостей фестиваля богатую интерактивную программу – лекции, мастер-классы, тренировки и концерты отечественных рок-групп.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость