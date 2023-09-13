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Жизнь

Куприянов день: что можно и нельзя делать 13 сентября

13 сентября проходит народный праздник Куприянов день.

Белые журавли
Белые журавли
fotovmire.ru

Народные традиции на Куприянов день

Православная церковь чтит память епископа Карфагенского священномученика Киприана, который жил в III веке. В народном календаре его имя было изменено на более привычное — Куприянов день.

В порядок следует привести не только жилище, но и свои мысли — забыть плохое, перестать думать о мести или дурных вещах. Очистив свои помыслы, можно заметить, как освободившееся место заняли светлые и радостные мысли, жизнь в разных сферах начнет стремительно налаживаться.

В этот день можно поставить точку в общении с людьми, которые вам не нравятся, неприятны, вызывают постоянные переживания и проблемы, впутывают в проблемы и неприятности. Если с такими людьми расстаться сегодня, все пройдет максимально удачно.

А вот если у вас в недавнем времени произошли конфликтные ситуации с членами семьи или родственниками, нужно сделать первый шаг к примирению, чтобы возобновить добрые взаимоотношения.

Река Катунь.
Река Катунь.
Kandinsky 2.1

Что нельзя делать на Куприянов день

  • Повышать голос на другого человека — в жизни может наступить полоса неудач.
  • Носить яркие вещи — такие предметы одежды притянут к человеку неприятности.
  • Занимать деньги — до конца года с финансами будут проблемы.
  • Сажать и пересаживать растения — они будут плохо расти.
  • Принимать подарки от незнакомых или малознакомых людей — к человеку могут перейти проблемы и болезни того, кто их дарит.
Осень. Лучи. Горы
Осень. Лучи. Горы
СС0

Народные приметы на 13 сентября 2023 года

  • Одуванчик зацвел — к теплой осени.
  • Лягушки прячутся глубоко под водой — к сильному похолоданию.
  • Снег выпал — скоро растает.
  • Муравьи сделали большие муравейники — зима окажется суровой.
  • Журавли низко летят — к теплой зиме.
  • Лебеди летят над головой — можно ждать снегопад.
  • Туман на восходе — день будет безветренным.
  • Пауков не видно, попрятались — перед дождем.
  • Во время дождя куры стали выходить во двор — скоро наступит теплая сухая погода.
  • Журавли громко курлыкают — перед дождем.
  • Журавли не держат клин, летят небольшими группами или поодиночке — в следующем году будет засуха и плохой урожай.

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