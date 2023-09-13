Куприянов день: что можно и нельзя делать 13 сентября

Народные традиции на Куприянов день

Православная церковь чтит память епископа Карфагенского священномученика Киприана, который жил в III веке. В народном календаре его имя было изменено на более привычное — Куприянов день.

В порядок следует привести не только жилище, но и свои мысли — забыть плохое, перестать думать о мести или дурных вещах. Очистив свои помыслы, можно заметить, как освободившееся место заняли светлые и радостные мысли, жизнь в разных сферах начнет стремительно налаживаться.

В этот день можно поставить точку в общении с людьми, которые вам не нравятся, неприятны, вызывают постоянные переживания и проблемы, впутывают в проблемы и неприятности. Если с такими людьми расстаться сегодня, все пройдет максимально удачно.

А вот если у вас в недавнем времени произошли конфликтные ситуации с членами семьи или родственниками, нужно сделать первый шаг к примирению, чтобы возобновить добрые взаимоотношения.

Река Катунь. Kandinsky 2.1

Что нельзя делать на Куприянов день

Повышать голос на другого человека — в жизни может наступить полоса неудач.

Носить яркие вещи — такие предметы одежды притянут к человеку неприятности.

Занимать деньги — до конца года с финансами будут проблемы.

Сажать и пересаживать растения — они будут плохо расти.

Принимать подарки от незнакомых или малознакомых людей — к человеку могут перейти проблемы и болезни того, кто их дарит.

Осень. Лучи. Горы СС0

Народные приметы на 13 сентября 2023 года

Одуванчик зацвел — к теплой осени.

Лягушки прячутся глубоко под водой — к сильному похолоданию.

Снег выпал — скоро растает.

Муравьи сделали большие муравейники — зима окажется суровой.

Журавли низко летят — к теплой зиме.

Лебеди летят над головой — можно ждать снегопад.

Туман на восходе — день будет безветренным.

Пауков не видно, попрятались — перед дождем.

Во время дождя куры стали выходить во двор — скоро наступит теплая сухая погода.

Журавли громко курлыкают — перед дождем.

Журавли не держат клин, летят небольшими группами или поодиночке — в следующем году будет засуха и плохой урожай.

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