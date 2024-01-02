Кульбит погоды: на Алтае 0 градусов. Когда придут настоящие морозы

2 января погода в Алтайском крае сделала очередной кульбит: в Барнауле термометр показывал всего ноль градусов, а местами и +2. Между тем, Главное управление МЧС предупредило жителей Алтайского края о резком похолодании и возможном ухудшении видимости на дорогах. Но синоптики резкого похолодания пока не видят.