13 февраля
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Жизнь

Кукольная брошка, акварельный пейзаж, киноразбор. 10 идей, как провести эти выходные в Барнауле

Altapress.ru придумал, как провести эту неделю в Барнауле: посмотреть в кино о спасении ягуара, «прихорошиться» в театр, сделать кукольную брошь или научиться рисовать пейзажи акварелью.

Вишневый сад.
Вишневый сад.
МТА

В кино

Удивительная операция по спасению животного от Жиль Де Мэтр «Элла и черный ягуар» в Галактике — 10 февраля, 18:15, 12+

Триллер, основанный на реальных событиях, от Мишель Дэннер «Дьявол в деталях. Дело Миранды» в Галактике — 11 февраля, 19:55, 18+

Фильм &quot;Элла и Черный Ягуар&quot;.
Фильм "Элла и Черный Ягуар".
Кадр из фильма "Элла и Черный Ягуар"

В театр

«Феномены» в Театре драмы — 10 февраля, 17:30, 12+

«Капитанская дочка» в Музыкальном театре — 10 февраля, 17:00, 12+

«Спасение Вселенной в домашних условиях» в Крепостном театре — февраля, 19:00, 16+

«Вишневый сад» в МТА — 10 февраля, 17:00, 16+

Вишневый сад.
Вишневый сад.
mta-barnaul.ru

Для детей

«Chill Studio: Одни дома» в Крепостном театре — 11 февраля, 12:00, 6+

На мастер-класс

Мастер-класс по изготовлению кукольной броши в выставочном зале Краеведческого музея — 15:00, 6+

В Шишковку

Киноклуб Шишковки устраивает занимательный разбор экранизации автобиографического романа Ромена Гари «Обещание на рассвете» — 10 февраля, 13:00, 18+

Рендеры интерьера третьего этажа &quot;Шишковки&quot;.
Рендеры интерьера третьего этажа "Шишковки".
Эскизный дизайн-проект.

В музей

Мастер-класс «Лесная тропа. Пейзаж» по освоению техники акварельного рисунка в Художественном музее — 10 февраля, 12:00, 7+

Выставка «Круг Зайкова» в Художественном музее.
Выставка «Круг Зайкова» в Художественном музее.
ГХМАК

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