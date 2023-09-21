21 сентября
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Жизнь

"Кучуксульфат" снова продают в частные руки

Все 100% акций "Кучуксульфата" выставили на торги, сообщает "Толк". В прошлом году предприятие проходило процедуру деприватизации.

"Кучуксульфат".
"Кучуксульфат".
www.kuchuk.ru

Начальную стоимость лота оценили в 10,3 млрд рублей. В качестве продавца выступило Росимущество. Сбор заявок от потенциальных покупателей продлится до середины октября.

В списке движимого и недвижимого имущества завода значится более 300 наименований. После продажи оно перейдет частникам.

К покупателю перейдут некоторые обязательства. На предприятии должно работать в среднем не менее 1,1 тыс. сотрудников.

Среднегодовой уровень выручки за последние три года должен быть сохранен на уровне не менее 5,6 млрд рублей.

Кроме того, владельцу придется построить котлоагрегат мощностью 65 тонн пара в час и начать его эксплуатацию. А бетонный водосброс плотины водохранилища на реке Кучук модернизировать в течении пяти лет.

Напомним, что Генпрокуратура России подала иск о передачи акций предприятия государству в 2021 году. По их словам, 30 лет назад завод приватизировали незаконно.

Апелляционный суд вынес решение по делу алтайского завода. В результате новым собственником завода стало государство.

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