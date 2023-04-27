28 апреля
﻿
Жизнь

Кто такая Елена Блиновская, заработавшая миллионы на мечтах и желаниях

Елена Блиновская — одна из самых популярных российских блогеров. Ее известные «Марафоны желаний» принесли ей миллиарды рублей. Рассказываем, как Блиновской удалось сколотить состояние и почему это не спасло ее от правосудия.

Елена Блиновская
Елена Блиновская
Скриншот YouTube
1
Откуда родом Блиновская?

Елена Блиновская родилась 25 августа 1981 года в поселке Опарино Кировской области. Родители работали бухгалетром и водителем. Спустя год в семье появился сын Александр. С маленькими детьми семья переехала в Ярославль, сообщает 76.RU.

Блиновская указывает в социальных сетях, что училась в ярославских школах № 59 и 96. Затем окончила магистратуру Ярославского госуниверситета им. Демидова по специальности «бухучет».

После университета она устроилась на работу в рекламное агентство. В 2007 году Елена вышла замуж за начинающего предпринимателя Алексея Блиновского. Он помог ей открыть свадебный салон. Однако бизнес ей наскучил, она его продала и ушла с головой в материнство.

2
Как она начала зарабатывать на мечтах и желаниях?

В декрете Блиновская увлеклась саморазвитием и личностным ростом. StarHit указывает, что она училась у мировых экспертов и лайф-коучей, таких как Энтони Роббинс, Джон Кехо, Джон Грей. А также прошла программу профпереподготовки в МГУ по направлению «Практическая психология личности в сфере межличностного общения и бизнеса».

С 2015 года Блиновская устраивала шуточные «марафоны желаний» среди подруг. Вскоре она заметила, что это востребовано, и решила выйти на новый уровень. Первые марафоны появились в соцсетях и быстро начали набирать популярность. Проект стал массовым в 2016 году.

В 2018 году словосочетание «марафон желаний» Блиновская зарегистрировала как товарный знак.

Елена Блиновская
Елена Блиновская
Социальные сети Елены Блиновской
3
Что такое «марафон желаний»?

«Марафон Желаний Елены Блиновской про то, как обрести гармонию с собой и найти путь к жизни мечты», — так гласит слоган в группе в социальных сетях Блиновской.

Марафон длится месяц. В течение этого времени участники выполняют задания, которые касаются их самых сокровенных желаний. Например, нельзя загадывать желание с частицей «не», чтобы потом вселенная не обратила их против человека.

Подразумевается, что после марафона человек набирается сил, которые помогут справиться с проблемами и изменить жизнь к лучшему.

Цены на курсы Блиновской начинаются с 4,5 тыс. рублей. Курс «Стань и получишь» за 6 тыс. рублей, «Финансовый марафон» за 5 тыс. рублей, «Предназначение» за 7 тыс. рублей и «Про отношения» — 10 тыс. рублей.

Елена Блиновская
Елена Блиновская
Скриншот YouTube
4
Бешеная популярность

Популярность Блиновской, как волшебницы, исполняющей все мечты, росла с огромной скоростью.

В 2020 году в России вышел фильм «Марафон желаний», в котором снялась и сама Елена. По данным сервиса «Кинопоиск», кассовые сборы в России составили 3,696 млн долларов — это примерно 284,4 млн рублей.

Блиновскую также приглашали на шоу «Пусть говорят», где ее обвинили в инфоцыганстве, а ее деятельность назвали «отрыжкой 90-х».

По данным журнала MAXIM, оборот ее марафонов составляет 2 млрд рублей в год. У блогера даже появились последователи. Среди них известные Дима Билан, Ксения Бородина, Виктория Лопырева, Рита Дакота.

5
Отдых на Алтае и скандальное интервью

В 2021 году блогер заставила всех говорить о себе по-новому. Она с размахом отметила свой День рождения на Алтае. Елена потратила на него 119 млн рублей. На празднике ее развлекал Филипп Киркоров, а поздравить приехали Иван Ургант, Ксения Собчак и Ксения Бородина.

Собчак решила провести время с пользой и взяла у Блиновской интервью, которое взорвало интернет.

Елена Блиновская
Елена Блиновская
Скриншот YouTube
6
Печальный финал выступления

26 апреля 2023 года Елена выступала на бизнес форуме amocrm и рассказывала о построении личного бренда. По данным Telegram-канала Baza, через несколько часов после выступления ее задержали, когда она пыталась пересечь границу.

Возбуждено уголовное дело. Следователи установили, что блогер в 2019—2021 годах не заплатила налогов на 918 млн рублей. Она легализовала полученные доходы при помощи различных финансовых операций, сообщают РИА Новости.

Блиновская не перешла на общую систему уплаты НДС и НДФЛ, направляя доходы на счета 18 подконтрольных и взаимозависимых организаций и трех ИП.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость